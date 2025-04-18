В Рязанской области установили третий класс пожарной опасности

Отмечается, что сначала года пожарные потушили уже более 600 загораний травы, огнем уничтожено более 1800 гектаров. По данным Гидрометцентра, в ближайшее дни на территории региона ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы, что увеличивает риск возникновения ландшафтных пожаров. «Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к гостям и жителям нашего региона с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности и особого противопожарного режима», — отметили в сообщении. В МЧС напомнили, что за несоблюдение режима грозят штрафы до 800 тысяч рублей.

В Рязанской области установили третий класс пожарной опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что сначала года пожарные потушили уже более 600 загораний травы, огнем уничтожено более 1800 гектаров.

По данным Гидрометцентра, в ближайшее дни на территории региона ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы, что увеличивает риск возникновения ландшафтных пожаров.

«Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к гостям и жителям нашего региона с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности и особого противопожарного режима», — отметили в сообщении.

В МЧС напомнили, что за несоблюдение режима грозят штрафы до 800 тысяч рублей.