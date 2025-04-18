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В Рязанской области ищут родственников Михаила Афонькина, умершего в Норвегии в 1942 году
Директор музея Хелгеланд Рагнар Сельнес вместе с работниками центра Фалстад в 2010 году установили имена семи погибших советских военнопленных, которые строили форт Гренсвик в Люрой на севере Норвегии. Все семеро погибли в 1942 году. В июне 1945 года на братской могиле их товарищи поставили крест. Один из погибших — Михаил Петрович Афонькин 12.11.1911 года рождения. По найденным документам известно, что он уроженец села Терехово Шиловского района.

В Рязанской области ищут родственников Михаила Афонькина, умершего в Норвегии в 1942 году. Об этом пишет ИД «Пресса».

В редакцию «Шиловского вестника» обратилась Елена Щукина, она состоит в группе «Советские военнопленные, погибшие в Норвегии» и занимается поиском семей советских военнопленных по просьбе норвежского волонтера Тани Затолокиной.

Директор музея Хелгеланд Рагнар Сельнес вместе с работниками центра Фалстад в 2010 году установили имена семи погибших советских военнопленных, которые строили форт Гренсвик в Люрой на севере Норвегии. Все семеро погибли в 1942 году. В июне 1945 года на братской могиле их товарищи поставили крест.

Один из погибших — Михаил Петрович Афонькин 12.11.1911 года рождения. По найденным документам известно, что он уроженец села Терехово Шиловского района. Место пленения — Брянск, 14.10.1941 год. Лагерный номер — 7421. Жена — Анна Петровна Афонькина. Рядовой умер от голода 1.11.1942 года. Место захоронения — Зельнес.

Елена просит откликнуться родственников погибшего. Обращаться можно в редакцию «Шиловского вестника» по телефону 8 (49136) 2-14-18.