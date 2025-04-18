В Рязанской области чуть не сгорела деревня
Отмечается, что в четверг, 17 апреля, возле деревни Сумерки Кадомского района в двух местах загорелась сухая трава. В тушении пожаров принимали участие два пожарных расчета ПСЧ-24, две машины Кадомского «Пожлеса» и одна с Игошина Ермишинского района. Вплотную к деревне Сумерки огонь не подпустили, но выгорела сухая трава на землях сельхозназначения.
В Рязанской области чуть не сгорела деревня. Об этом пишет ИД «Пресса».
Отмечается, что в четверг, 17 апреля, возле деревни Сумерки Кадомского района в двух местах загорелась сухая трава.
В тушении пожаров принимали участие два пожарных расчета ПСЧ-24, две машины Кадомского «Пожлеса» и одна с Игошина Ермишинского района.
Вплотную к деревне Сумерки огонь не подпустили, но выгорела сухая трава на землях сельхозназначения.