В Рязанской области 21 апреля отключат телерадиовещание

Прекращение сигнала затронет жителей Захаровского, Пронского, Рыбновского, Рязанского, Спасского, Старожиловского районов. В зоне приема РТПС «Мосолово» — Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Кораблинский, Сапожковский и Ухоловский районы.

В Рязанской области 21 апреля отключат телерадиовещание. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что сигнал отключат из-за профилактических работ, сопряженных с отключением на РТПС «Рязань» передающего оборудования 1-го и 2-го мультиплексов с 01.00 до 10.00 и радиовещательных передатчиков с 7.00 до 10.00.

На РТПС «Мосолово» работы будут идти с 1.00 до 10.00.

Прекращение сигнала затронет жителей Захаровского, Пронского, Рыбновского, Рязанского, Спасского, Старожиловского районов.

В зоне приема РТПС «Мосолово» — Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Кораблинский, Сапожковский и Ухоловский районы.