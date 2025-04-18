В Рязани признали незаконной работу караоке-клуба в жилом доме

Отмечается, что на деятельность заведения на улице Горького регулярно жаловались жители дома. Прокуратура провела проверку. По ее результатам суд признал деятельность караоке-бара незаконной. Также суд запретил собственнику сдавать помещение в аренду для деятельности, связанной с музыкальным сопровождением.