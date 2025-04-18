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В Рязани грузовик наехал на пешехода
ДТП произошло днем 17 апреля вблизи дома № 92 на улице Новая. 46-летний житель Тамбова, управляя грузовым автомобилем «Ситрак», сбил 23-летнюю местную жительницу. Девушку госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани грузовик наехал на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло днем 17 апреля вблизи дома № 92 на улице Новая. 46-летний житель Тамбова, управляя грузовым автомобилем «Ситрак», сбил 23-летнюю местную жительницу.

Девушку госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.