В Рязани грузовик наехал на пешехода
ДТП произошло днем 17 апреля вблизи дома № 92 на улице Новая. 46-летний житель Тамбова, управляя грузовым автомобилем «Ситрак», сбил 23-летнюю местную жительницу. Девушку госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязани грузовик наехал на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло днем 17 апреля вблизи дома № 92 на улице Новая. 46-летний житель Тамбова, управляя грузовым автомобилем «Ситрак», сбил 23-летнюю местную жительницу.
Девушку госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.