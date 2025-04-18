В российском регионе предложили студентов, не сдавших сессию, отправлять на СВО

По информации издания, такую рекомендацию правительство Свердловской области дало ректору Уральского федерального университета. В обмен на контракт с Минобороны такие учащиеся будут не отчислены, а отправлены в академический отпуск.