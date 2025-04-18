В Подмосковье пятиклассник разбил голову учительнице молотком

В Подмосковье пятиклассник разбил голову учительнице молотком. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что все произошло в школе № 51 в поселке Мирный.

69-летняя учительница вела урок в 5 «А». Когда она отвернулась к доске, 13-летний Тимур вскочил с первой парты, достал из портфеля молоток, ударил женщину по голове и выбежал из класса.

У педагога сотрясение, травма головы и рассечение, она в больнице.

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств.