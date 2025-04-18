Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
22°
Сбт, 19
22°
Вск, 20
22°
ЦБ USD 81.14 -0.88 19/04
ЦБ EUR 92.22 -1.03 19/04
Нал. USD 83.50 / 84.00 18/04 17:45
Нал. EUR 95.00 / 95.00 18/04 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
16 527
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
17 838
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
32 360
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
36 729
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Подмосковье пятиклассник разбил голову учительнице молотком

В Подмосковье пятиклассник разбил голову учительнице молотком. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что все произошло в школе № 51 в поселке Мирный.

69-летняя учительница вела урок в 5 «А». Когда она отвернулась к доске, 13-летний Тимур вскочил с первой парты, достал из портфеля молоток, ударил женщину по голове и выбежал из класса.

У педагога сотрясение, травма головы и рассечение, она в больнице.

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств.