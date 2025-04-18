В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 18 апреля

Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли свыше 225 военных. Всего на курском направлении за время боевых действий потери украинской армии превысили 75 тысяч военнослужащих.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли свыше 225 военных. ВС РФ поразили формирования противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Всего на курском направлении за время боевых действий потери украинской армии превысили 75 тысяч военнослужащих.