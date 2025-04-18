В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю

Украинская армия потеряла до 10 040 военных. ВС РФ нанесли девять групповых ударов, поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов. В плен сдались 64 солдата противника. ПВО сбила самолет F-16 ВСУ, 45 управляемых авиабомб JDAM.