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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю
Украинская армия потеряла до 10 040 военных. ВС РФ нанесли девять групповых ударов, поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов. В плен сдались 64 солдата противника. ПВО сбила самолет F-16 ВСУ, 45 управляемых авиабомб JDAM.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Украинская армия потеряла до 10 040 военных.

ВС РФ нанесли девять групповых ударов, поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов.

В плен сдались 64 солдата противника.

ПВО сбила самолет F-16 ВСУ, 45 управляемых авиабомб JDAM.