В ДТП на Первомайском проспекте попал несовершеннолетний мотоциклист

Авария произошла 18 апреля вблизи дома № 42. По предварительной информации, 16-летний подросток на мотоцикле «Кайо» врезался в стоящий с включенными проблесковыми маяками патрульный автомобиль «УАЗ Патриот». В результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили незначительные механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.