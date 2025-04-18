В Анапе и Темрюкском районе не отроют курортный сезон

По ее словам, курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута. Требованиям санитарных норм не соответствуют 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке. «Протяженность зоны мониторинга на предмет выбросов мазута составляет 325 км — от береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до населенного пункта Архипо-Осиповка города-курорта Геленджик», — уточнила Попова.

В Анапе и Темрюкском районе не отроют курортный сезон. Об этом ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута.

Требованиям санитарных норм не соответствуют 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке.

«Протяженность зоны мониторинга на предмет выбросов мазута составляет 325 км — от береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до населенного пункта Архипо-Осиповка города-курорта Геленджик», — уточнила Попова.