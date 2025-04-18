Умер известный российский актер дубляжа Рудольф Панков

Артиста не стало в возрасте 87 лет. Причина смерти неизвестна. Панков за свою карьеру принял участие в озвучивании более 800 проектов. Он известен российским зрителям, как голос Артура Уизли в «Гарри Поттере», Одина в фильме «Тор: Рагнарек», Кея из «Людей в черном», Магнето в «Людях Икс». Также его интонациями говорили Адриано Челентано, Жан-Поль Бельмондо и Энтони Хопкинс.