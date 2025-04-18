Трамп заявил, что ждет ответа от России по прекращению огня на Украине
Политик заявил, что ожидает ответа о прекращении огня на украине в ближайшие дни. Трамп не исключил возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.
Трамп заявил, что ждет ответа от России по прекращению огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Политик заявил, что ожидает ответа о прекращении огня на украине в ближайшие дни.
Трамп не исключил возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.