Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысили два миллиона

С начала 2025 года к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти и органами местного самоуправления Рязанской области привлекли 704 нарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 088 200 рублей.