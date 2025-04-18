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США планируют за ближайшие недели добиться прекращения огня на Украине
По данным источников издания Bloomberg, такую цель американская делегация обозначила на парижских переговорах. Отмечается, что в Вашингтоне рассчитывают на скорый существенный прогресс в урегулировании конфликта. Участники встречи согласовали совместные усилия для достижения этой задачи.

США планируют за ближайшие недели добиться прекращения огня на Украине. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, такую цель американская делегация обозначила на парижских переговорах.

Отмечается, что в Вашингтоне рассчитывают на скорый существенный прогресс в урегулировании конфликта. Участники встречи согласовали совместные усилия для достижения этой задачи.