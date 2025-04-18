Скончался известный российский дрессировщик Виктор Кудрявцев
По данным канала, предварительной причиной смерти стала онкология. Ему было 74 года. В последние годы он также страдал от осложнений после перенесенного ковида. Он является одним из самых выдающихся дрессировщиков медведей в России. Животные в его труппе исполняли трюки на настоящем автомобиле, а также умели исполнять гимнастические упражнения. Кудрявцев является народным и заслуженным артистом России.
Скончался известный российский дрессировщик Виктор Кудрявцев. Об этом пишет SHOT.
По данным канала, предварительной причиной смерти стала онкология.
Ему было 74 года. В последние годы он также страдал от осложнений после перенесенного ковида.
Он является одним из самых выдающихся дрессировщиков медведей в России. Животные в его труппе исполняли трюки на настоящем автомобиле, а также умели исполнять гимнастические упражнения.
Кудрявцев является народным и заслуженным артистом России.