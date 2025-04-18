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Скончался известный российский дрессировщик Виктор Кудрявцев
По данным канала, предварительной причиной смерти стала онкология. Ему было 74 года. В последние годы он также страдал от осложнений после перенесенного ковида. Он является одним из самых выдающихся дрессировщиков медведей в России. Животные в его труппе исполняли трюки на настоящем автомобиле, а также умели исполнять гимнастические упражнения. Кудрявцев является народным и заслуженным артистом России.

Скончался известный российский дрессировщик Виктор Кудрявцев. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, предварительной причиной смерти стала онкология.

Ему было 74 года. В последние годы он также страдал от осложнений после перенесенного ковида.

Он является одним из самых выдающихся дрессировщиков медведей в России. Животные в его труппе исполняли трюки на настоящем автомобиле, а также умели исполнять гимнастические упражнения.

Кудрявцев является народным и заслуженным артистом России.