РЖД зафиксировали цены билетов на «Сапсаны» и некоторые «Ласточки» на 9 мая

Отмечается, что стоимость поездки в экономическом классе поездов «Сапсан» будет от 1 945 рублей, а в «Ласточках» от 945 рублей. Цена будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки.

РЖД зафиксировали цены билетов на «Сапсаны» и некоторые «Ласточки» на 9 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что стоимость поездки в экономическом классе поездов «Сапсан» будет от 1 945 рублей, а в «Ласточках» от 945 рублей. Цена будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки.