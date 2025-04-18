Рязанскую пенсионерку укусил лисенок

Инцидент произошел в Новомичуринске. 60-летняя местная жительница увидела животное возле дома и решила его погладить, но лисенок впился в женщину зубами. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей провели экстренную профилактику бешенства. «В очередной раз обращаемся к жителям и гостям нашего региона: люди, не трогайте диких и безнадзорных животных! „Милые“ ежики, лисички, крысята и другие зверьки — это огромная-огромная угроза для нашего здоровья», — отметила главврач Новомичуринской МРБ.