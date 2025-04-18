Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей пестицидами
Работы проведут с 25 апреля по 5 мая вечером и ночью вблизи сел Тырново, Абакумово, Горностаевка, Последово, Гагино, Воскресенка, Гремяки и Савин Корь Пронского района. Классы опасности для пчел и человека — первый, третий. Защитная зона для пчел при этом — не менее пяти километров. Срок ограничения лета насекомых — не менее 120 часов со дня обработки. Отмечается, что сроки работ могут перенести из-за погодных условий.
Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей пестицидами. Об этом пишет ИД «Пресса».
Работы проведут с 25 апреля по 5 мая вечером и ночью вблизи сел Тырново, Абакумово, Горностаевка, Последово, Гагино, Воскресенка, Гремяки и Савин Корь Пронского района.
Классы опасности для пчел и человека — первый, третий.
Защитная зона для пчел при этом — не менее пяти километров. Срок ограничения лета насекомых — не менее 120 часов со дня обработки.
Отмечается, что сроки работ могут перенести из-за погодных условий.
Ранее пронских пчеловодов предупредили об обработке пестицидами.