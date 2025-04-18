Пронских пчеловодов предупредили об обработке озимой пшеницы пестицидами

ООО «Авангард» предупредило пчеловодов о том, что с 21 апреля по 2 мая, вечером и ночью, проведет обработку озимой пшеницы возле деревень Бриницы, Булычево, Роскино, Биркиновка, Гниломедово и у поселка Погореловский пестицидами наземным способом. Отмечается, что классы опасности для пчел — первый, второй, третий; для человека — второй, третий.

Пронских пчеловодов предупредили об обработке озимой пшеницы пестицидами. Об этом пишет «Пронская газета».

ООО «Авангард» предупредило пчеловодов о том, что с 21 апреля по 2 мая, вечером и ночью, проведет обработку озимой пшеницы возле деревень Бриницы, Булычево, Роскино, Биркиновка, Гниломедово и у поселка Погореловский пестицидами наземным способом.

Отмечается, что классы опасности для пчел — первый, второй, третий; для человека — второй, третий.