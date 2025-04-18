Рязанские полицейские выдворили и депортировали группу мигрантов из России

В число депортируемых вошли два гражданина стран Средней Азии. Они прибыли в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области из исправительных колоний по окончании сроков наказания. Принудительному выдворению подвергся один гражданин страны Закавказья и два гражданина страны Средней Азии, задержанные полицейскими за нарушение правил въезда и пребывания в России. В ближайшие пять лет путь на территорию России им закрыт.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали группу мигрантов из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В число депортируемых вошли два гражданина стран Средней Азии. Они прибыли в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области из исправительных колоний по окончании сроков наказания.

Принудительному выдворению подвергся один гражданин страны Закавказья и два гражданина страны Средней Азии, задержанные полицейскими за нарушение правил въезда и пребывания в России.

В ближайшие пять лет путь на территорию России им закрыт.