Рязанец выплатил более 1,1 млн долга по алиментам

Извещение о вызове на прием должника направили ему по месту фактического проживания. Неплательщика предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от выполнения своих родительских обязанностей. После получении информации от судебного пристава-исполнителя рязанец явился в отделение и предоставил квитанцию об оплате на сумму 1 102 980 рублей. Права несовершеннолетних детей полностью восстановлены.

Рязанец выплатил более 1,1 млн долга по алиментам. Об этом сообщает УФССП по региону.

Извещение о вызове на прием должника направили ему по месту фактического проживания. Неплательщика предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от выполнения своих родительских обязанностей.

После получении информации от судебного пристава-исполнителя рязанец явился в отделение и предоставил квитанцию об оплате на сумму 1 102 980 рублей.

Права несовершеннолетних детей полностью восстановлены.