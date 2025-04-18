Рязанец снял на видео двух бобров

Кадры сделаны 17 апреля. Житель Новомичуринска заметил животных, плавающих возле дач в ледяной воде так называемого зеленого озера. «Бобров было два: один сидел в норе, а второй резвился в воде: плавал, нырял, принимался грызть ветки. Мы часто видим на озере бобров, их здесь много. И все равно каждый раз это вызывает интерес», — рассказал мужчина.