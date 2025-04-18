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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 21 апреля
В связи с ремонтными работами на водопроводе будет прекращена подача ресурса c 08:00 до 16:00 по адресам: ул. 2-я Новоселковская, д. 4, 6, 6 к 1; п. Карцево с д. 1 по 109, с д. 2 по 110.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 21 апреля. Информацию разместил «Водоканал».

В связи с ремонтными работами на водопроводе будет прекращена подача ресурса c 08:00 до 16:00 по адресам:

ул. 2-я Новоселковская, д. 4, 6, 6 к 1;

п. Карцево с д. 1 по 109, с д. 2 по 110.