Рязанцев предупредили о надвигающейся грозе

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 18 апреля на территории области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра порывами до 12-15 м/с.