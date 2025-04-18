Рязанцам напомнили об изменении движения по Троицкому мосту из-за ремонта

Отмечается, что полностью закрыт тротуар при движении в сторону площади Ленина. Для пешеходов организовали обход через существующие пешеходные переходы. Администрация Рязани настоятельно просит жителей города — соблюдать требования ПДД, не подвергать опасности себя и окружающих.