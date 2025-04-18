Рязанцам напомнили о способах избежать детского травматизма весной и летом
По информации ведомства, переломы и черепно-мозговые травмы у малолетних детей возникают из-за падений с высоты. В большинстве несчастных случаев дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку либо просто заинтересовавшись происходящим на улице, выпадают из окон. Чтобы избежать подобных ситуаций следует соблюдать основные правила:
Рязанцам напомнили о способах избежать детского травматизма весной и летом. Информацию опубликовала пресс-служба УМВД по региону.
По информации ведомства, переломы и черепно-мозговые травмы у малолетних детей возникают из-за падений с высоты. В большинстве несчастных случаев дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку либо просто заинтересовавшись происходящим на улице, выпадают из окон.
Чтобы избежать подобных ситуаций следует соблюдать основные правила:
- Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.
- Не разрешайте маленькому ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
- Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Он может проснуться и полезть к открытому окну.
- Не показывайте детям, как открывается окно. Чем позднее они научатся это делать самостоятельно, тем более безопасным будет пребывание в квартире.
- Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого.