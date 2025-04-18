Рязанцам напомнили о способах избежать детского травматизма весной и летом

По информации ведомства, переломы и черепно-мозговые травмы у малолетних детей возникают из-за падений с высоты. В большинстве несчастных случаев дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку либо просто заинтересовавшись происходящим на улице, выпадают из окон. Чтобы избежать подобных ситуаций следует соблюдать основные правила: