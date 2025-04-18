Рязанцам напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима

Напомним, что запрещается посещение лесов, за исключением проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым по лесным дорогам, разведение костров, использование мангалов, пиротехники, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение пожароопасных работ.

Рязанцам напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима. Об этом сообщает оперштаб региона.

Отмечается, что особый режим объявлен с 17 апреля по 7 мая 2025 года.

Напомним, что запрещается посещение лесов, за исключением проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым по лесным дорогам, разведение костров, использование мангалов, пиротехники, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение пожароопасных работ.

За нарушение предусмотрены штрафы:

— гражданам — от 40 000 до 50 000 рублей;

— должностным лицам — от 60 000 до 90 000 рублей;

— юридическим лицам — от 600 000 до 1 000 000 рублей.

В отдельных случаях установлена уголовная ответственность.