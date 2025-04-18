Рязанцам напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима
Напомним, что запрещается посещение лесов, за исключением проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым по лесным дорогам, разведение костров, использование мангалов, пиротехники, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение пожароопасных работ.
Рязанцам напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима. Об этом сообщает оперштаб региона.
Отмечается, что особый режим объявлен с 17 апреля по 7 мая 2025 года.
Напомним, что запрещается посещение лесов, за исключением проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым по лесным дорогам, разведение костров, использование мангалов, пиротехники, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение пожароопасных работ.
За нарушение предусмотрены штрафы:
— гражданам — от 40 000 до 50 000 рублей;
— должностным лицам — от 60 000 до 90 000 рублей;
— юридическим лицам — от 600 000 до 1 000 000 рублей.
В отдельных случаях установлена уголовная ответственность.