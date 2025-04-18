Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

Украина получила 909 тел, Россия — 41. Бойцов передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также из моргов на территории России.

Россия и Украина обменялись телами погибших солдат. Об этом пишет РБК со ссылкой на координационный штаб по обращению с военнопленными.

Украина получила 909 тел, Россия — 41.

Бойцов передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также из моргов на территории России.