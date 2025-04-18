Российские студенты пострадали от массовой атаки мошенников

По словам учащихся, аферисты представляются деканатом либо цифровой кафедрой и заявляют о проблемах с электронной зачеткой и новым обновлением на сайте вуза. Для якобы восстановления корректной работы и возвращения доступа в личный кабинет просят назвать код из СМС. Также злоумышленники утверждают, что получили доступ к перепискам студентов о преподавателях. Для недопущения их обнародования требуют в срочном порядке ответить на дистанционные вопросы.

Российские студенты пострадали от массовой атаки мошенников. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По словам учащихся, аферисты представляются деканатом либо цифровой кафедрой и заявляют о проблемах с электронной зачеткой и новым обновлением на сайте вуза. Для якобы восстановления корректной работы и возвращения доступа в личный кабинет просят назвать код из СМС.

Также злоумышленники утверждают, что получили доступ к перепискам студентов о преподавателях. Для недопущения их обнародования требуют в срочном порядке ответить на дистанционные вопросы.