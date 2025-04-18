Путин присвоил двум рязанкам звание «Мать-героиня» и наградил одну семью орденом

Согласно документу, звание «Мать-героиня» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоили Елене Гайворонской и Ларисе Джафаровой из Рязанской области. Орден «Родительская слава» получили Сергей и Ольга Демкины. Напомним, ранее Владимир Путин наградил четыре семьи из Рязанской области.