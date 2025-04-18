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Под Рязанью мужчину задержали за незаконную рыбалку
Инцидент произошел на реке Пра у деревни Деулино. Во время объезда территории участковый заметил у реки мужчину, который бросал в воду снасть типа «паук», использование которого запрещено. Также ловля рыбы производилась на территории Мещерского национального парка, где подобные действия запрещены. На 40-летнего рязанца возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.

Под Рязанью мужчину задержали за незаконную рыбалку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на реке Пра у деревни Деулино. Во время объезда территории участковый заметил у реки мужчину, который бросал в воду снасть типа «паук», использование которого запрещено.

Также ловля рыбы производилась на территории Мещерского национального парка, где подобные действия запрещены.

На 40-летнего рязанца возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.