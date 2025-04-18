Новый знакомый похитил у пьяного рязанца смартфон

В полицию обратился 34-летний житель Касимова и рассказал, что у него пропал телефон. По словам заявителя, он встретил на улице незнакомца. Мужчины разговорились и решили продолжить беседу за употреблением алкоголя на лавочке во дворе дома. В какой-то момент потерпевший заснул, а после пробуждения не обнаружил гаджет в кармане. Оперативники по описанию внешности нашли и задержали ранее судимого 38-летнего касимовца. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.