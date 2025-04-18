Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
22°
Сбт, 19
22°
Вск, 20
22°
ЦБ USD 81.14 -0.88 19/04
ЦБ EUR 92.22 -1.03 19/04
Нал. USD 83.50 / 84.00 18/04 17:45
Нал. EUR 95.00 / 95.00 18/04 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
16 522
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
17 832
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
32 350
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
36 724
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Новый знакомый похитил у пьяного рязанца смартфон
В полицию обратился 34-летний житель Касимова и рассказал, что у него пропал телефон. По словам заявителя, он встретил на улице незнакомца. Мужчины разговорились и решили продолжить беседу за употреблением алкоголя на лавочке во дворе дома. В какой-то момент потерпевший заснул, а после пробуждения не обнаружил гаджет в кармане. Оперативники по описанию внешности нашли и задержали ранее судимого 38-летнего касимовца. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Новый знакомый похитил у пьяного рязанца смартфон. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 34-летний житель Касимова и рассказал, что у него пропал телефон. По словам заявителя, он встретил на улице незнакомца. Мужчины разговорились и решили продолжить беседу за употреблением алкоголя на лавочке во дворе дома. В какой-то момент потерпевший заснул, а после пробуждения не обнаружил гаджет в кармане.

Оперативники по описанию внешности нашли и задержали ранее судимого 38-летнего касимовца.

Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.