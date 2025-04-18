Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
23°
Сбт, 19
22°
Вск, 20
22°
ЦБ USD 82.02 -0.57 18/04
ЦБ EUR 93.25 -0.09 18/04
Нал. USD 83.20 / 83.00 18/04 12:15
Нал. EUR 94.02 / 95.00 18/04 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
16 090
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
17 562
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
31 979
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
36 337
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На восьми улицах Рязани отключили холодную воду
В пятницу, 18 апреля, c 09:30 до 16:00 подача холодной воды прекращена по адресам: улица 1-я Линия, дома №№ 28-а, 30, 30-а; улица 2-я Линия, дом № 9; улица 4-я Линия, дом № 34; улица Ленинского Комсомола, дома №№ 23, 27; улица Пушкина, дом № 39 корп.1; улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 38. С 09:50 до 13:00 холодной воды не будет по адресам: 1-й Аллейный проезд, дома №№ 3-40 (частный сектор). Помимо этого, с 09:30 до 15:30 ресурса не будет по адресам: улица Тимакова, дом № 20.

На восьми улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

В пятницу, 18 апреля, c 09:30 до 16:00 подача холодной воды прекращена по адресам:

  • улица 1-я Линия, дома №№ 28-а, 30, 30-а;
  • улица 2-я Линия, дом № 9;
  • улица 4-я Линия, дом № 34;
  • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 23, 27;
  • улица Пушкина, дом № 39 корп.1;
  • улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 38.

С 09:50 до 13:00 холодной воды не будет по адресам:

  • 1-й Аллейный проезд, дома №№ 3-40 (частный сектор).

Помимо этого, с 09:30 до 15:30 ресурса не будет по адресам:

  • улица Тимакова, дом № 20.