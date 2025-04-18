На восьми улицах Рязани отключили холодную воду

В пятницу, 18 апреля, c 09:30 до 16:00 подача холодной воды прекращена по адресам: улица 1-я Линия, дома №№ 28-а, 30, 30-а; улица 2-я Линия, дом № 9; улица 4-я Линия, дом № 34; улица Ленинского Комсомола, дома №№ 23, 27; улица Пушкина, дом № 39 корп.1; улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 38. С 09:50 до 13:00 холодной воды не будет по адресам: 1-й Аллейный проезд, дома №№ 3-40 (частный сектор). Помимо этого, с 09:30 до 15:30 ресурса не будет по адресам: улица Тимакова, дом № 20.