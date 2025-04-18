На пяти улицах Рязани отключили отопление и горячую воду

В пятницу, 18 апреля, до 17:00 отопление отключили по следующим адресам: Заводской проезд, дом № 6-а; Михайловское шоссе, дома №№ 1, 3, 3 к.1, 3 к.2, 80 к.1, 80 к.2, 80 к.3, 82 к.1, 88б, 88-в, 88-г; 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 4. Также до 17:00 часов временно прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам: улица Новоселов, дома №№ 7, 7к1, 7к2; улица Советской Армии, дома №№ 2, 2к.1, 4, 4к.1, 6, 6к.1, 8,10, 12, 14/9; детские сады №№ 4, 112.