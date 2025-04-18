На молочном заводе в Рязанской области нашли многочисленные нарушения

Прокуратура Ухоловского района провела проверку на предприятиях, осуществляющих деятельность по переработке сырья, производству, хранению и реализации мясной, молочной продукции и сыров. Во время проверки выяснилось, что у большинства продуктов не обеспечена безопасность на всех этапах ее жизненного цикла, включая производство, хранение и реализацию, на некоторых продуктах отсутствовала надлежащая маркировка, выявлена продукция, не соответствующая установленным стандартам качества, которая подлежит утилизации.

На молочном заводе в Рязанской области нашли многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Ухоловского района провела проверку на предприятиях, осуществляющих деятельность по переработке сырья, производству, хранению и реализации мясной, молочной продукции и сыров.

Во время проверки выяснилось, что у большинства продуктов не обеспечена безопасность на всех этапах ее жизненного цикла, включая производство, хранение и реализацию, на некоторых продуктах отсутствовала надлежащая маркировка, выявлена продукция, не соответствующая установленным стандартам качества, которая подлежит утилизации.

По результатам проверки возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, также внесено два представления.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.