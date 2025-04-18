На Михайловском шоссе в Рязани произошло ДТП, момент попал на видео

Авария случилась утром в пятницу, 18 апреля, возле дома № 67 на Михайловском шоссе. На кадрах видно, как водитель автомобиля Lada въехал в притормозивший Hyundai. Информации о пострадавших нет.

На Михайловском шоссе в Рязани произошло ДТП, момент попал на видео. Оно опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась утром в пятницу, 18 апреля, возле дома № 67 на Михайловском шоссе. На кадрах видно, как водитель автомобиля Lada въехал в притормозивший Hyundai.

Информации о пострадавших нет.