Мошенники разработали новую схему обмана в преддверии Пасхи

Отмечается, что аферисты «разыгрывают» подарки на Пасху в виде премиум-подписок на разные сервисы через Telegram-боты. Один из ботов нацелен на угон аккаунтов в Telegram, другие предлагают подписаться на каналы, рекламирующие инвестиционное мошенничество.