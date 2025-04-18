Аркадий Фомин рассказал жителям Ермишинского района об итогах депутатской деятельности

В четверг, 17 апреля, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин выступил с публичным отчетом перед жителями Ермишинского района. Глава заксобрания подвел итоги депутатской деятельности в течение VII созыва.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что за годы работы удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с руководством муниципалитета и местными жителями. Благодаря обращениям через социальные сети, в ходе личных приемов были выявлены вопросы, требующие решения на региональном уровне и значительных финансовых затрат. Многие насущные проблемы удалось решить в рамках «Народной программы».

«В Ермиши очень остро стоял вопрос с водоснабжением. Было очевидно, что силами муниципалитета проблему не решить. Включили этот пункт в „Народную программу“. Работали поэтапно: сначала подготовили проектную документацию, затем вошли в федеральный проект „Чистая вода“. В результате в 2024 году построена станция водоподготовки, отремонтирована водопроводная башня и водопроводные сети в Ермиши. Плюсом удалось решить вопрос с ремонтом водонапорной башни в селе Надежка. На очереди реконструкция водопроводной сети в поселке Игошино», — рассказал председатель Рязанской областной Думы.

Фомин подробно остановился на достигнутых успехах в разных сферах. В частности, в рамках работы по совершенствованию системы здравоохранения в районе построено 4 фельдшерско-акушерских пункта, еще один — отремонтирован. В Ермишинскую районную больницу закуплено новое оборудование и автомобили. Отремонтированы Нарминская и Азеевская школы, а также здание начальных классов Ермишинской школы. Во всех образовательных организациях района созданы «Точки роста». Школьные спортплощадки оснащают необходимым оборудованием. Для обеспечения транспортной мобильности в учебные заведения поставлено 5 новых автобусов. ОТремонтирован Турмадеевский дом культуры. Приведены в нормативное состояние несколько участков автомобильных дорог.

«Наш Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: успехи реализации нацпроектов должны быть видны в каждом регионе, в каждом муниципалитете, чтобы жители чувствовали реальные изменения к лучшему. И мы к этому стремимся. В нашем областном бюджете на реализацию национальных проектов на три года мы заложили 78,3 миллиарда рублей. Благодаря этому мы продолжим строительство и ремонт социальных объектов, дорог, поддержку производств, развитие и благоустройство территорий», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Глава законодательного собрания рассказал о наиболее важных законах, принятых депутатским корпусом в ходе VII созыва. Основное внимание было уделено поддержке семей с детьми, беременных женщин, многодетных родителей, пожилых граждан, молодых специалистов, а также участников специальной военной операции их близких.

«Рязанская область вносит свой вклад в достижение целей СВО. Мы регулярно выезжаем и в части, и на подшефные территории. Собираем потребности от командиров и направляем необходимые грузы нашим бойцам. Помощь участникам СВО и членам их семей — основная задача для всех нас. Большой пакет мер был подготовлен на федеральном уровне. Рязанская областная Дума также приняла ряд законов, устанавливающих дополнительные региональные инструменты поддержки. Специальная военная операция показала, как много у нас сильных духом, мужественных, волевых людей, которые всегда готовы встать на защиту семьи, дома, малой Родины и всей России. Мы гордимся нашими бойцами. И мы сделаем все возможное, чтобы близкие ребят были окружены вниманием и заботой», — отметил председатель областной Думы.

Все обращения граждан Аркадий Фомин взял под личный контроль.