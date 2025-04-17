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Жители трех улиц Рязани остались без горячей воды и отопления
В четверг, 17 апреля, с 9:00 до 16:00 подача отопления и горячего водоснабжения прекращена по следующим адресам: улица Костычева, дом № 9; улица Мервинская, дома №№ 164, 164-а; школа № 28. Отключение на данных участках связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях вблизи дома № 9 по улице Костычева. Также из-за ремонтных работ на тепловых сетях вблизи дома № 3 корп. 4 по улице Советской Армии, с 8:30 до 16:00 подача отопления и горячего водоснабжения прекращена по следующим адресам: улица Советской Армии, дома №№ 3 к.2, 3 к.3, 3 к. 4; детский сад № 125.

Жители трех улиц Рязани остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщает пресс-служба городских теплосетей.

В четверг, 17 апреля, с 9:00 до 16:00 подача отопления и горячего водоснабжения прекращена по следующим адресам:

  • улица Костычева, дом № 9;
  • улица Мервинская, дома №№ 164, 164-а;
  • школа № 28.

Отключение на данных участках связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях вблизи дома № 9 по улице Костычева.

Также из-за ремонтных работ на тепловых сетях вблизи дома № 3 корп. 4 по улице Советской Армии, с 8:30 до 16:00 подача отопления и горячего водоснабжения прекращена по следующим адресам:

  • улица Советской Армии, дома №№ 3 к.2, 3 к.3, 3 к. 4;
  • детский сад № 125.