Жители трех улиц Рязани остались без горячей воды и отопления

В четверг, 17 апреля, с 9:00 до 16:00 подача отопления и горячего водоснабжения прекращена по следующим адресам: улица Костычева, дом № 9; улица Мервинская, дома №№ 164, 164-а; школа № 28. Отключение на данных участках связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях вблизи дома № 9 по улице Костычева. Также из-за ремонтных работ на тепловых сетях вблизи дома № 3 корп. 4 по улице Советской Армии, с 8:30 до 16:00 подача отопления и горячего водоснабжения прекращена по следующим адресам: улица Советской Армии, дома №№ 3 к.2, 3 к.3, 3 к. 4; детский сад № 125.