Жители Рязанской области поделились кадрами северного сияния
Северное сияние в регионе прошло в ночь с 16 на 17 апреля. По словам специалистов, его было видно благодаря накрывшей Землю магнитной буре. Сияние было видно в разных районах региона.
Жители Рязанской области поделились кадрами северного сияния. Фото публикует Telegram-канал RznAstro.
Северное сияние в регионе прошло в ночь с 16 на 17 апреля. По словам специалистов, его было видно благодаря накрывшей Землю магнитной буре.
Сияние было видно в разных районах региона.