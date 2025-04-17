В Самарской области студенты техникума разбились насмерть в ДТП по пути на субботник

В Самарской области студенты техникума разбились насмерть в ДТП по пути на субботник. Об этом пишет паблик «Плохие новости 18+" ВКонтакте.

18-летний и 17-летний второкурсники Отрадненского нефтяного техникума двигались по автодороге «Самара -Бугуруслан» в Отрадном.

Известно, что столкнулись две легковушки — «Chevrolet Aveo» и «JAC». Один из автомобилей вылетел в кювет. Оба погибших ехали в «Chevrolet», за рулем был старший из молодых людей.

Причины произошедшего пока неизвестны. Полиция начала проверку.

Известно, что оба юноши из села Кинель-Черкассы. Водитель совсем недавно получил права и обладал опытом всего в несколько месяцев.