В Рыбном во время пожара в квартире пострадала женщина

ЧП случилось в ночь на 17 апреля на улице Электротяговой. По словам очевидцев, во время пожара пострадала женщина. «Задымление пошло в подъезд. На месте работают пожарные расчеты, скорая помощь, газовая служба и полиция», — отметили в сообщении.

В Рыбном во время пожара в квартире пострадала женщина. Об этом сообщает RybnoeNet .

ЧП случилось в ночь на 17 апреля на улице Электротяговой. По словам очевидцев, во время пожара пострадала женщина.

«Задымление пошло в подъезд. На месте работают пожарные расчеты, скорая помощь, газовая служба и полиция», — отметили в сообщении.