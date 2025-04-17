В Рязанской области произошел пожар в гаражном кооперативе
Отмечается, что ЧП случилось в среду, 16 апреля, в Сасове. Площадь пожара составила 160 кв. метров. На тушение выезжали девять человек личного состава и три единицы спецтехники.
В Рязанской области произошел пожар в гаражном кооперативе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в среду, 16 апреля, в Сасове.
Площадь пожара составила 160 кв. метров.
На тушение выезжали девять человек личного состава и три единицы спецтехники.