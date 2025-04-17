Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
18°
Птн, 18
21°
Сбт, 19
22°
ЦБ USD 82.59 0.29 17/04
ЦБ EUR 93.34 -0.34 17/04
Нал. USD 83.96 / 84.20 17/04 14:50
Нал. EUR 95.15 / 95.87 17/04 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
14 324
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
16 019
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
30 432
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
34 782
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области молодой человек ограбил возлюбленную, чтобы поставить ставки
В полицию обратилась 25-летняя жительница Касимова. Она рассказала, что из ее квартиры пропали золотые украшения, которые хранились в шкатулке, стоящей на тумбочке. Из шкатулки пропали сережки, кольца и цепочки стоимостью около 50 тысяч рублей. Девушка отметила, что помимо нее и родственников в квартире бывает ее 18-летний возлюбленный. Выяснилось, что 18-летний касимовец увлекся спортивными ставками и потерял все сбережения. Желая отыграться и вернуть деньги, он решил забрать часть украшений из дома девушки. Отмечается, что он планировал выиграть и вернуть свои деньги и чужие украшения, но его расчет не оправдался.

В Рязанской области молодой человек ограбил возлюбленную, чтобы поставить ставки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратилась 25-летняя жительница Касимова. Она рассказала, что из ее квартиры пропали золотые украшения, которые хранились в шкатулке, стоящей на тумбочке. Из шкатулки пропали сережки, кольца и цепочки стоимостью около 50 тысяч рублей.

Девушка отметила, что помимо нее и родственников в квартире бывает ее 18-летний возлюбленный. Полицейские присмотрелись к молодому человеку и выяснили, что накануне он потратил большую сумму на ставки. Отмечается, что молодой человек постоянно нигде не работал и не мог похвастать стабильным доходом. Поэтому большие ставки заинтересовали полицейских.

Выяснилось, что 18-летний касимовец увлекся спортивными ставками и потерял все сбережения. Желая отыграться и вернуть деньги, он решил забрать часть украшений из дома девушки. Отмечается, что он планировал выиграть и вернуть свои деньги и чужие украшения, но его расчет не оправдался.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лет 5 лет колонии.