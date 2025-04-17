В Рязанской области молодой человек ограбил возлюбленную, чтобы поставить ставки

В полицию обратилась 25-летняя жительница Касимова. Она рассказала, что из ее квартиры пропали золотые украшения, которые хранились в шкатулке, стоящей на тумбочке. Из шкатулки пропали сережки, кольца и цепочки стоимостью около 50 тысяч рублей. Девушка отметила, что помимо нее и родственников в квартире бывает ее 18-летний возлюбленный. Выяснилось, что 18-летний касимовец увлекся спортивными ставками и потерял все сбережения. Желая отыграться и вернуть деньги, он решил забрать часть украшений из дома девушки. Отмечается, что он планировал выиграть и вернуть свои деньги и чужие украшения, но его расчет не оправдался.

В Рязанской области молодой человек ограбил возлюбленную, чтобы поставить ставки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратилась 25-летняя жительница Касимова. Она рассказала, что из ее квартиры пропали золотые украшения, которые хранились в шкатулке, стоящей на тумбочке. Из шкатулки пропали сережки, кольца и цепочки стоимостью около 50 тысяч рублей.

Девушка отметила, что помимо нее и родственников в квартире бывает ее 18-летний возлюбленный. Полицейские присмотрелись к молодому человеку и выяснили, что накануне он потратил большую сумму на ставки. Отмечается, что молодой человек постоянно нигде не работал и не мог похвастать стабильным доходом. Поэтому большие ставки заинтересовали полицейских.

Выяснилось, что 18-летний касимовец увлекся спортивными ставками и потерял все сбережения. Желая отыграться и вернуть деньги, он решил забрать часть украшений из дома девушки. Отмечается, что он планировал выиграть и вернуть свои деньги и чужие украшения, но его расчет не оправдался.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лет 5 лет колонии.