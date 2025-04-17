В Рязани количество улиц, где отключили холодную воду, увеличилось до шести
Количество улиц, где из-за работ «Водоканала» отключили холодную воду, увеличилось до шести. Об отключении холодной воды РЗН. Инфо сообщили жители многоэтажки на Касимовском шоссе 69. В «Водоканале» робот сообщил, что холодной воды нет по следующим адресам: улица Макаренко; улица Дзержинского; улица Стройкова; улица Пушкина; Проезд Шабулина; Касимовское шоссе. Водоснабжение планируют вернуть в 17:00, 17 апреля.
Количество улиц, где из-за работ «Водоканала» отключили холодную воду, увеличилось до шести. Об отключении холодной воды РЗН. Инфо сообщили жители многоэтажки на Касимовском шоссе 69.
В «Водоканале» робот сообщил, что холодной воды нет по следующим адресам:
- улица Макаренко;
- улица Дзержинского;
- улица Стройкова;
- улица Пушкина;
- Проезд Шабулина;
- Касимовское шоссе.
Водоснабжение планируют вернуть в 17:00, 17 апреля.
Ранее в «Водоканале» сообщали, что 17 апреля c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Дзержинского, дом № 62 корп.1;
- улица Пушкина, дом № 38;
- улица Стройкова, дом № 11.