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В Рязани количество улиц, где отключили холодную воду, увеличилось до шести
Количество улиц, где из-за работ «Водоканала» отключили холодную воду, увеличилось до шести. Об отключении холодной воды РЗН. Инфо сообщили жители многоэтажки на Касимовском шоссе 69. В «Водоканале» робот сообщил, что холодной воды нет по следующим адресам: улица Макаренко; улица Дзержинского; улица Стройкова; улица Пушкина; Проезд Шабулина; Касимовское шоссе. Водоснабжение планируют вернуть в 17:00, 17 апреля.

Количество улиц, где из-за работ «Водоканала» отключили холодную воду, увеличилось до шести. Об отключении холодной воды РЗН. Инфо сообщили жители многоэтажки на Касимовском шоссе 69.

В «Водоканале» робот сообщил, что холодной воды нет по следующим адресам:

  • улица Макаренко;
  • улица Дзержинского;
  • улица Стройкова;
  • улица Пушкина;
  • Проезд Шабулина;
  • Касимовское шоссе.

Водоснабжение планируют вернуть в 17:00, 17 апреля.

Ранее в «Водоканале» сообщали, что 17 апреля c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Дзержинского, дом № 62 корп.1;
  • улица Пушкина, дом № 38;
  • улица Стройкова, дом № 11.