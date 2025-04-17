В Рязани количество улиц, где отключили холодную воду, увеличилось до шести

Количество улиц, где из-за работ «Водоканала» отключили холодную воду, увеличилось до шести. Об отключении холодной воды РЗН. Инфо сообщили жители многоэтажки на Касимовском шоссе 69. В «Водоканале» робот сообщил, что холодной воды нет по следующим адресам: улица Макаренко; улица Дзержинского; улица Стройкова; улица Пушкина; Проезд Шабулина; Касимовское шоссе. Водоснабжение планируют вернуть в 17:00, 17 апреля.