В российских сосисках и колбасе нашли «мясной клей»

Отмечается, что нарушения нашли в продукции Великолукского мясокомбината. Микробная трансглютаминаза или «мясной клей» увеличивает массу и объем продукта, что существенно снижает себестоимость продукции. Попадая в организм человека, добавка начинает «склеивать» кишечник и меняет ДНК клеток.