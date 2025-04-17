В российских сосисках и колбасе нашли «мясной клей»
Отмечается, что нарушения нашли в продукции Великолукского мясокомбината. Микробная трансглютаминаза или «мясной клей» увеличивает массу и объем продукта, что существенно снижает себестоимость продукции. Попадая в организм человека, добавка начинает «склеивать» кишечник и меняет ДНК клеток.
В российских сосисках и колбасе нашли «мясной клей». Об этом сообщается на сайте «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры.
Отмечается, что нарушения нашли в продукции Великолукского мясокомбината.
Микробная трансглютаминаза или «мясной клей» увеличивает массу и объем продукта, что существенно снижает себестоимость продукции.
Попадая в организм человека, добавка начинает «склеивать» кишечник и меняет ДНК клеток.