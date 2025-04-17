В России спрогнозировали подорожание мяса перед сезоном пикников

Цены изменятся в ближайшее время, а пик ожидается к майским праздникам. Это связано с окончанием Великого поста и началом сезона пикников. Однако, отметил эксперт, экстремального подорожания не будет. Стоимость мяса вернется к среднегодовым показателям, так как в начале 2025-го она снижалась. В январе из-за эффекта прошедших каникул, а в феврале и марте — из-за православного поста. Уточняется, что в течение года цены на свинину будут расти медленнее инфляции, которая ожидается на уровне 7%.

В России спрогнозировали подорожание мяса перед сезоном пикников. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева.

По его словам, цены изменятся в ближайшее время, а пик ожидается к майским праздникам. Это связано с окончанием Великого поста и началом сезона пикников. В местах розничных продаж наценки торговых сетей пойдут вверх.

Однако, отметил эксперт, экстремального подорожания не будет. Стоимость мяса вернется к среднегодовым показателям, так как в начале 2025-го она снижалась. В январе из-за эффекта прошедших каникул, а в феврале и марте — из-за православного поста.

Уточняется, что в течение года цены на свинину будут расти медленнее инфляции, которая ожидается на уровне 7%.