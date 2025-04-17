Ушаков: Путин и Трамп пока не планируют проводить разговор
«Пока не планируется», — ответил помощник президента на соответствующий вопрос. Также, по словам Ушакова, неизвестны сроки и место проведения переговоров двух лидеров.
Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планируют проводить разговор. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.
«Пока не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос.
Также, по словам Ушакова, неизвестны сроки и место проведения переговоров двух лидеров.