Ушаков: Путин и Трамп пока не планируют проводить разговор

«Пока не планируется», — ответил помощник президента на соответствующий вопрос. Также, по словам Ушакова, неизвестны сроки и место проведения переговоров двух лидеров.

Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планируют проводить разговор. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

«Пока не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также, по словам Ушакова, неизвестны сроки и место проведения переговоров двух лидеров.